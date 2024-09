Un partido cargado de polémica, pues hubo un penalti que debió repetirse tras el adelantamiento del arquero, que fue muy evidente. El VAR no alertó la maniobra ilegal del guardameta, más allá de que el delantero Rodrigo Holgado falló el cobro. Cabe recordar que América de Cali juega de local contra Jaguares de Córdoba, por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2024.

América de Cali hace su presencia en condición de local en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Su hinchada no le falló, llenaron las gradas del escenario deportivo y no perdieron la oportunidad de ver al club ‘Escarlata’ por primera vez en la historia siendo anfitrión en esta región.

