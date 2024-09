Read more on X

Una de las jugadas más polémicas del partido tuvo como protagonista a Rodrigo Holgado. El delantero argentino falló un penalti en la primera parte, cobró que tuvo que repetirse por adelantamiento del portero Geovanni Banguera. Se atajó, pero no estaba tocando la línea de fondo, que debe ser obligatorio. Enorme error, pues no se dijo nada y el juego continuó. El VAR vuelve a estar en el ojo de la polémica.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.