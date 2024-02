De esta manera, Juan Camilo Portilla se gana un lugar en el fútbol argentino apenas comenzando el año 2024, que puede ser muy productivo para él, lo puede colocar en Europa y en la Selección Colombia. Por ahora, es claro su altísimo nivel y su presencia en el once titular de Talleres.

Show de Juan Camilo Portilla en el fútbol argentino. Ya pasó de ser titular con Talleres de Córdoba, a ser figura del equipo, domina el medio campo y no solo eso, sino que es punzante en el frente de ataque. Este volante comienza el camino para estar en la Selección Colombia y entrar en la pelea por un cupo a la Copa América de Estados Unidos.

