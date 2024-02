El entrenador venezolano, César Farías está teniendo un inicio de ciclo complicado en América de Cali tras el despido de Lucas González. La polémica personalidad del DT ha vuelto a dar de qué hablar con la dura respuesta que le dio a un periodista en una conferencia de prensa.

América de Cali continúa enemistado con la victoria y la situación parece cada vez más tensa. Algunos medios ya han asegurado que la directiva de ‘La Mechita’ ya piensa en la destitución de César Farías ante la falta de reacción del equipo, que solo ganó 2 partidos de los 9 disputados en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.

Ahora, se ha hecho viral un nuevo video del antiguo seleccionador de Venezuela y Bolivia. El DT compareció ante la prensa y estalló contra un periodista cuando le intentó hacer una pregunta sobre el rol de Jader Quiñones en el esquema del equipo escarlata.

El periodista en cuestión se refirió a Jader Quiñones como extremo natural, algo que hizo enfurecer al venezolano. El entrenador interrumpió la pregunta y aprovechó la presencia del futbolista en la sala de prensa para responder. “Ven para que le respondas tú, yo sé por dónde va la pregunta” le dijo el DT al jugador.

Dura respuesta de César Farías

“No desinformemos” le dijo el técnico a la persona que hizo la pregunta. En ese momento, fue el propio Farías el que le hizo las preguntas a Quiñonez. “¿Usted jugaba extremo izquierdo o como interior? ¿De interior terminaba de puntero en el desarrollo? Jugaba un 4-3-3 de volante por izquierda, y cuando hacían la apertura de juego, descendía el puntero adentro y él pasaba en un ascenso y descenso que siguen haciendo“.

“Yo sé por dónde va tu pregunta. Me la han hecho 17 veces. Me parece un irrespeto que todas las veces que venga tenga que responder de algo que él no jugó el partido pasado. Si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa también me faltan el respeto a mí” le dijo César Farías al periodista.