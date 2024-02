Y es que en apenas pocos meses de trabajo en Cascajal, el técnico César Farías ya lo había puesto en la mira. Garcés promete y será cuestión de tiempo para que se consolide en el once titular. Yojan es un delantero oriundo de Buenaventura, le apodan ‘Papula’ y es categoría 2006. Un nombre a tener en cuenta como posible revelación en este 2024 en el FPC. Firme competidor para Juan Bautista Farías.

Ante Envigado, por la séptima fecha de la Liga I-2024, fue la primera vez de Yojan Garcés como titular en América de Cali y parece que será algo que se va a mantener, pues con en el Polideportivo Sur fue una de las figuras del compromiso. En diciembre de 2023 ya había sumado sus primeros 11 minutos con el club rojo en un juego contra Independiente Medellín. Sin duda, un gran elemento para Farías así como el otro canterano, Josen Escobar, quien ya estuvo en la Selección Colombia Sub 23. ‘Joyas’ que podrían dar el salto al exterior en poco tiempo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.