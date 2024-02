América de Cali cumple 97 años llenos de historia. Un día especial para el fútbol colombiano, pues estamos hablando de uno de los clubes más grandes e importantes a lo largo de la historia. Toda una institución del FPC. A medida que avanzaba el tiempo, ‘La Mechita’ se ha consolidado como uno de los equipos con más hinchada en el país. Incluso para muchos, es el más grande. Su mística lo han colocado en momentos de gloria, pero también pasajes muy complicados, de los cuales también se ha levantado y ha demostrado su tenacidad y jerarquía.

Finales de Copa Libertadores, 15 títulos de Liga, un grande que supo ascender y lo que es la B, un ‘pentacampeonato’, grandísimos jugadores y duras rivalidades con clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali, lo colocan en lo más alto del fútbol colombiano.

Por supuesto, una de las voces autorizadas en América de Cali es Ricardo Gareca, considerado para muchos uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano. ‘El Tigre’. A través de sus redes sociales, expresó su amor por ‘La Mechita’ y mandó el feliz cumpleaños que eriza la piel de la hinchada.

“Quería estar presente en este aniversario. Les envío un abrazo a toda la institución, a toda la hinchada del América de Cali, realmente para mí forma parte de mi historia. La he pasado hermoso, no solamente yo, sino toda mi familia. Guardo el mejor de los recuerdos, el mejor cariño por tantas alegrías que me han dado. Por tantos años más para la historia del América, un abrazo grande”, dijo Ricardo Gareca con la indumentaria de la Selección Chile.