Ricardo Gareca, un ídolo en América de Cali, parece acercarse nuevamente al equipo rojo, principalmente por la situación de ambas partes y el enorme deseo de la hinchada del equipo escarlata.

No hay duda que Ricardo Gareca es un jugador que dejó huella en América de Cali. Ahora, es uno de los entrenadores más cotizados en Latinoamérica luego de colocar a Perú nuevamente en un Mundial.

Eso sí, es uno de los entrenadores más caros en la región. Por otra parte, América de Cali siembra dudas sobre la continuidad de Alexandre Guimaraes en el equipo, por la manera en que se remató el semestre y los rumores de salida.

Además, se agrega el mal momento que vivió Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield que forzó su salida. Todo este contexto ilusiona al América de Cali.

En diálogo con Super Combo del Deporte, ‘El Tigre’ habló del tema y despejó dudas respecto al tema económico.

“El tema económico es algo que yo preferiría no tocar porque con todos los problemas que hay. Al técnico sudamericano lo tildan de que solo nos interesa lo económico, mientras que en Europa ganan millones y millones, ni se toca el tema y aquí parece que fuera un tema preponderante y no lo considero así.

Con esto lo que quiero decir es que para mí no es un impedimento, solamente pareciera que me importa la parte económica. Vengo de un club en el que solo me movió lo que viví en el pasado y después se habló de lo económico, pero lo que tenía que ver era lo sentimental, esto no es así y hasta me disgusta que insinúen que para mí solo interesa lo económico”.

Con esto aclarado, habló de sus posibilidades en el América: “Todavía América no se ha comunicado y no sé si tiene técnico y no me gustaría ser irrespetuoso con ese tema, pero yo no tengo nada concreto para hablar de algo confirmado. He tenido la posibilidad de ser jugador y técnico de América y pude comprobar cómo creció el equipo y la hinchada”.