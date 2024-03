César Farías ha sido un técnico acostumbrado a no quedarse callado y decir lo que siente sin filtros. En las últimas ruedas de prensa se han vivido momentos de tensión, pues se siente inconforme por las preguntas que le realizan. A esto se sumó una denuncia que realizó por supuestas presiones para poner a un jugador.

En entrevista con El País de Cali explicó las razones que le han enviado para poner a dicho jugador y cuál fue su reacción y de la de su equipo de trabajo. Aseguró que lo han apretado y que hay intereses que la gente no conoce.

Graves denuncias de Farías: “me presionan para poner a un jugador”

“Me tocó esta semana, me vinieron a apretar y ustedes saben que yo no me dejo apretar. A mí me tratan con educación y yo respondo con educación”, indicó el entrenador del América de Cali.

Además, agregó que: “cuando vienen y te aprietan para pedirte un jugador en especial, y ya me lo había pedido un periodista en una rueda de prensa cuando ese jugador ni siquiera estaba convocado, uno empieza a atar cabos; y esos cabos le permiten a uno pensar cosas, más cuando llaman a mi representante para ver si nosotros podemos transar algo; lo único que digo es que se equivocaron de camino, nosotros no trabajamos así. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos tocando intereses que la gente no conoce y que los había”.

Finalizó diciendo: “lo han hecho, pero yo hago caso omiso; y no la cojo con el jugador porque uno valora el momento de todos. No puedo por un externo o un tercero confrontar al actor principal. Pero tengo que bloquear todo eso de afuera“, contó.