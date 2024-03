América de Cali no pasa por un buen momento futbolístico, tema que tiene muy preocupados a sus hinchas, que han expresado su malestar con los futbolistas por el bajo nivel, pero también con el entrenador César Farías, debido a que no le ha podido dar una identidad al equipo, que por momentos se ve perdido en el terreno de juego.

En medio de la incomodidad, un grupo de aficionados asistieron a la sede del club en Cascajal, con la intención de poder hablar con el entrenador venezolano y expresarle su descontento por el rendimiento del equipo en los últimos partidos, encuentro que se terminó dando y del que se conocieron detalles e imágenes.

La conversación de César Farías con los hinchas de América de Cali

En las imágenes que circularon en las redes sociales, se aprecia que el entrenador no le hizo el quite al momento, sino que, por el contrario, salió y dio la cara, allí le pidió a los aficionados que no grabaran, pero que él iba a hablar con ellos para poder aclarar sus dudas: “Esto era para un video de la página, pero bueno. No crea que es que la hinchada pide usted, usted sabe profe que mis respetos, es que a veces creen que uno no hace nada”, dijo un hincha ante el pedido de César.

Dentro de la conversación que se llevó en muy buenos términos, los hinchas le dijeron a Farías que ellos iban a apoyar y que no tomarán una postura de cuestionamientos, pero esperan que el equipo pueda levantar su nivel, tanto en la Liga, como en la Copa Sudamericana: “No te vamos a criticar, no te vamos a atacar, queremos saber el punto de vista suyo, qué es lo que pasa con el equipo, queremos pasar de fase en un torneo internacional”.

La decisión de Tulio Gómez con César Farías

En una entrevista con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, el mayor accionista del equipo americano, habló sobre la actualidad del equipo y su postura con el entrenador Farías, debido a que surgieron algunos rumores, en los que se aseguraba que el técnico venezolano estaba en la cuerda floja y podría salir si no hay una mejora, a lo que el directivo desmintió esta versión y salió a respaldarlo.

“Marcela Gómez (la presidenta) trabaja en Cascajal y César Farías trabaja en Cascajal, allá se ven todos los días. Y para que quede claro: nos la vamos a jugar con Farías. Nosotros no vamos a cambiar de entrenador cada 6 meses. Si Farías no levanta esto, nadie lo levanta. Tiene 30 años de experiencia, es técnico de selección, entrena bien. No inventa. Nos la vamos a jugar por él, así de sencillo. No podemos estar cambiando técnico cada 6 meses. Tenemos un técnico que conoce, que sabe. Vamos a respaldarlo”, dijo Gómez.