En medio del partido ante Santa Fe, se conocieron imágenes de la campaña que adelantó Atlético Nacional en el Atanasio Girardot con su hinchada. La creatividad llevó al club verdolaga a activar la ‘Kiss Cam’. La pareja no fue la protagonista, sino el escudo del equipo, en una especie de protesta tras la sanción que la Dimayor le colocó a Edwin Cardona.

Al minuto 28 del partido, Efraín Juárez se tuvo que ir expulsado por un supuesto cruce de palabras con algunos jugadores de Santa Fe y celebrar exageradamente en el primer gol de Andrés Sarmiento. Apenas el club verdolaga anotó, el estratega vio la tarjeta roja directa y tuvo que ir a los palcos. Eso no fue impedimento para que siguiera el show y con goles de Marino Hinestroza y otro de Sarmiento, más un cabezazo de Joan Castro y autogol de Edward López, para el contundente 5-0.

