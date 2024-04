Fuertes palabras de Iván Mejía que parece describen lo que sucede en el América de Cali, pues se cambió de técnico a pocos días de comenzar la temporada y pareciera que el objetivo no es claro o no han podido establecer el comienzo de un proceso deportivo. El periodista espera explicaciones sin el “maratón de disculpas y mentiras”.

Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Santa Fe, La Equidad, Millonarios, Junior de Barranquilla y Once Caldas fueron los ocho clasificados, pero por ningún lado está el América, lo que se considera un fracaso. Y ante este complejo panorama, el periodista Iván Mejía desde su cuenta de X le pide serias explicaciones a Tulio Gómez, pues resulta insólito ver al ‘Escarlata’ lejos de la pelea por el título.

América de Cali finalizó su participación en la Liga Colombiana I-2024 con un pálido empate ante Once Caldas. Un 0-0 con pocas emociones en el Estadio Palogrande, lo que ratificó la clasificación del club de Manizales y el fracaso de ‘La Mechita’ con el venezolano César Farías al mando. Una campaña para el olvido de uno de los equipos que siempre está obligado a clasificar al grupo de los ‘ocho’.

