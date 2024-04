2- Millonarios vs. Junior, el árbitro no pita una FALTA CLARA a favor de Junior, gol de Millonarios.

Iván Mejía no aguantó más y escribió estas palabras en un RT de un trino del usuario @15vecescampeon2, qué decía lo siguiente:

Las críticas y los señalamientos no se han hecho esperar. Uno de los que se pronunció al respecto fue Iván Mejía, reconocido periodista deportivo retirado de los medios, pero muy activo en la red social X, allí comentó que Dimayor estaría ayudando a Millonarios y que el presidente Fernando Jaramillo es hincha del mismo.

Por ejemplo, la jugada en el gol de Daniel Cataño en el derbi de Bogotá contra Santa Fe, algo parecido a lo que sucedió en la falta de Leonardo Castro sobre Edwin Herrera en el juego ante Junior, que alzó la polémica y hasta los jugadores del club barranquillero protestaron en la cancha. O lo más reciente, la no revisión del VAR en el codazo en la cara de Cataño sobre un jugador del Pereira que para muchos debió ser tarjeta roja.

Pese a la victoria y la celebración en Pereira, la polémica en Millonarios ha dado vueltas por estos días debido a las decisiones arbitrales que han interferido directamente en diferentes marcadores. Para muchos en las redes sociales es síntoma de sospecha y los comentarios no se han hecho esperar.

