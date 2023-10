América de Cali vive un gran momento en el fútbol colombiano y las cosas con el técnico Lucas González marchan muy bien, en un alto nivel y ya alistando lo que será la competencia en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2023. La idea del equipo rojo es clasificar a la Copa Libertadores 2024, pero sobre todo, ganar la estrella 16 en diciembre. Ese también es el sueño del canterano Josen Escobar, de lo más destacado en las últimas semanas en el fútbol colombiano.

Un sueño que la hinchada mantiene hasta el final y también es por lo que se trabaja en el entorno de América de Cali. Los directivos, cuerpo técnico y jugadores están enfocados en este gran objetivo para finalizar de gran manera el año 2023 y así entrar a un 2024 con metas más ambiciosas. Y por supuesto que el joven Josen Escobar no se cansa de soñar y quiere triunfar con el equipo de sus amores.

Actualmente, América de Cali es tercero en la Liga Colombiana II-2023 con 33 puntos. La idea de Lucas González es poder superar la barrera de las 35 unidades, que es el récord del equipo en el ‘Todos contra Todos’. Eso es lo que hay que hacer antes de comenzar cuadrangulares semifinales. El joven entrenador se frota las manos, pues tiene una linda oportunidad para lograrlo en el clásico que tiene aplazado ante Millonarios, que se jugará en el Pascual Guerrero el próximo 30 de octubre.

Hasta el momento, Josen Escobar acumula 11 partidos jugados en la Liga Colombiana, ocho de ellos como titular, ha recibido una tarjeta amarilla y en total acumula 830 minutos. En el partido más reciente, contra Atlético Huila, este canterano, oriundo de Santa Marta, fue la gran figura. Es otro de los canteranos que tiene Lucas González para mostrar en el fútbol colombiano.

Además del Atlético Huila, Josen Escobar ya se había mostrado en el clásico contra Deportivo Cali en el pasado mes de septiembre, en la victoria 3-0. Lucas lo colocó como lateral y fue de los mejores en la cancha. Tiene apenas 18 años y comienza a llamar la atención de las juveniles de la Selección Colombia.

“Donde el profe me quiera utilizar, yo me siento mejor, donde él quiera. Sabe que puede contar conmigo en cualquier posición, pero en donde me siento más cómodo es de volante, que es mi posición natural”, aseguró Josen Escobar, quien es titular en la línea de cuatro como lateral derecho.