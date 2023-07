Juan Guillermo Cuadrado salió de la Juventus de Italia, tras un fantástico paso en donde cosechó muchos títulos, se mantuvo en la élite del fútbol mundial y se convirtió en todo un ícono de uno de los clubes más grandes, pero ahora el colombiano está libre y está pendiente en conocer cuál será su nuevo equipo.

El referente de la Selección Colombia habló en una entrevista con el periodista Steven Arce para el Diario AS, allí se refirió a varios temas y fue consultado sobre el rumor que surgió hace algunos meses, en donde se indicó que tendría la intención de jugar en el América de Cali, hecho que desmintió y que solamente fue que entrenó unos días ahí para no perder ritmo.

Juan Guillermo indicó que está a la espera de ver las propuestas y decidir cuál será su nuevo equipo, pero de momento no espera jugar en Colombia, aunque sí desea hacerlo cuando se vaya a retirar del fútbol, no en el América como se comentó, sino que en el Deportivo Independiente Medellín, club que lo dio a conocer.

“No, no, simplemente fue un tiempo que estuve en América. Siempre me gusta estar entrenando, no perder mucho el ritmo, me dieron la oportunidad, fueron tres días. Pero el equipo de mis amores es el Poderoso. Si se da la oportunidad, sería algo muy lindo terminar en el rojo. Esperemos que con la ayuda de Dios pueda pasar”, dijo Cuadrado, acabando con la ilusión de los hinchas de América.