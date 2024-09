Fue el 10 de la Selección Colombia y ahora jugará en la segunda división de Inglaterra

Ranking: este es el Top 10 de los colombianos sub 23 más valiosos en Europa

Incluso, vistió la camiseta de la Selección Colombia en épocas del técnico Carlos Queiroz, Héctor Cárdenas y Reinaldo Rueda. La idea sería regresar y meterse en la pelea por un cupo al Mundial 2026, pues con Néstor Lorenzo también sumó algunos minutos. No será fácil, pero tendrá la oportunidad de brillar en la mejor Liga de segunda división del planeta. Estamos hablando de Steven Alzate.

Varios jugadores colombianos continúan moviéndose en Europa con la idea de estar en el radar del técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. La competencia no está fácil, pues se sabe de la calidad de la ‘Tricolor’ actualmente. El primer paso es acomodarse en un club, tratar de brillar en la liga local y tener continuidad y titularidad. Hay un volante en el ‘Viejo Continente’ que parece estar pasando por este mismo caso.

