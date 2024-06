Una de las grandes leyendas del deporte colombiano, Juan Pablo Montoya, por fin habló de fútbol y confesó cuáles son esos equipos que le han marcado en el FPC. El mítico piloto bogotano, que ha revelado secretos de su carrera deportiva y dejó en alto la bandera del país, reveló cuál era ese club que le movía ‘fibras’ en el pasado. Comentó que el color y el escudo le parecían muy ‘cool’.

Este 6 de junio de 2024, durante el programa ‘MontoyAS’, Juan Pablo Montoya no ocultó sus respuestas sobre el fútbol colombiano y además, dio su favorito para la final de la Liga Colombiana I-2024 entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe. Más allá de que este deporte nunca lo pudo cautivar por completo, sí le intentó hacer fuerza a un grande del FPC, pero a su vez comentó por qué ya dejó de seguirlo.

En sus palabras, Juan Pablo Montoya dijo que América de Cali era el club al que le trataba de hacer fuerza, principalmente porque el escudo y el color le parecían de otro nivel. Asimismo, confesó la razón por la que dejó de ser hincha, y fue por el uniforme del club vallecaucano.

“Me gustaba el América. Me gustaba mucho el uniforme rojo y el escudo me parecía súper cool. Pero nunca me gustó el fútbol. La verdad, el fútbol no me mueve la aguja”, dijo Juan Pablo Montoya en el Diario AS Colombia.