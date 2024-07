“Pero también sensaciones muy lindas porque tenía rato que no vivía el fútbol así, una espectacular hinchada que se hacía sentir. Hay que pasar la página, ya hay que pensar en el jueves, eso es lo bonito del fútbol que nos da día a día una revancha”, agregó Vergara.

“La verdad que agradecido con Dios por la vuelta, porque me permite salir bien, sin lesiones del partido, pero tengo un poco de bronca porque se hizo hasta el minuto 85 un partido perfecto, tengo que resaltar que el equipo se entregó, sin duda alguna fuimos superiores a Nacional, con el respeto de ellos. Pero este es el fútbol, en dos minutos se nos va el partido”, dijo Duván Vergara tras la derrota.

El tifo y la fiesta se roban las miradas. Los hinchas de Nacional recordaron aquellas épocas de Copa Libertadores 2016 y dominio en el FPC. Se hicieron sentir con impresionante toma. Se leía la palabra “Todos”, y luego el humo hizo su aparición por todo lo alto. Este tipo de cosas no pasaron desapercibidas en Duván Vergara, teniendo en cuenta que vestir la camiseta de Atlético Nacional es uno de los sueños de la madre del jugador.

En las gradas del estadio Atanasio Girardot todo fue una fiesta. Los fanáticos de Nacional se dieron cita y armaron la logística con trapos, cánticos y humo. Un total apoyo para el club verdolaga en el clásico vs. América, que vuelve a tener afán por ser campeón en el próximo diciembre. Los fanáticos retoman la confianza tras algunos movimientos en las directivas e incorporaciones que le dan poder a la nómina de jugadores.

Duván Vergara fue el autor del único gol de América de Cali en Medellín. Pese a que no fue titular, el volante ingresó para la segunda parte y pudo hacer de las suyas, se le vio como extremo, apoyando a los compañeros en la ofensiva y sorprendiendo a espaldas de los laterales. El visitante jugaba bien, pero en dos minutos, Atlético Nacional reaccionó. El exMonterrey de México fue una de las figuras del partido.

