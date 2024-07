En medio de hinchas y algunos periodistas, Duván Vergara llegó a la ciudad de Cali lleno de ilusiones por ser campeón por tercera vez con América de Cali. Su paso por México no fue el mejor, sufrió una delicada lesión de rodilla hace más de dos años y ahora está listo para volver a triunfar en el fútbol colombiano. Es un movimiento que ilusiona a la hinchada ‘Escarlata’. El departamento de prensa del equipo no demoró mucho y lo confirmó.

No tenía continuidad en el Monterrey de México, club que lo mantuvo a préstamo la última temporada en el Santos Laguna. La demora era desligarse de esa firma con los ‘Rayados’ para poder acercarse al América de Cali. Hubo final feliz y su aterrizaje en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón apagó los murmullos. Regresó a donde es ídolo.

Estupiñán quedó libre del Bahía de Brasil y puede negociar como jugador libre, lo que facilita temas de acuerdos y transferencias. Óscar es canterano de Once Caldas, jugó en Vitória Guimaraes de Portugal, Hull City del Championship de Inglaterra, Denizlispor de Turquía, Barcelona de Ecuador, Metz de Francia y mencionado equipo brasileño. Fuentes desde Cali aseguran que este atacante es el que busca el gigante vallecaucano.

América de Cali sorprende en el mercado de pases del fútbol colombiano y clasifica entre los mejor reforzados para el 2024-II. Ya firmó a Eder Álvarez Balanta y Duván Vergara, lo que es suficiente para romper la ventaja de transferencias. Las cosas no paran ahí, pues ‘La Mechita’ sigue mirando opciones en el mercado de pases y analiza un nueve de área para darle jerarquía al ataque.

