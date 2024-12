James Rodríguez no para de ser noticia en Europa. En España no deja de sonar su nombre por la situación que vive en Rayo Vallecano donde increíblemente pasó de no sumar minutos a no ser convocado en los últimos partidos. El ’10’ se encuentra bien físicamente, lo que hace más llamativa la decisión del entrenador.

Directivo del Rayo Vallecano dio luces de lo que pasará con James Rodríguez en 2025. Poco a poco se va aclarando el panorama para el ’10’, quien siendo el mejor jugador de la Copa América y máximo referente de la Selección Colombia, no es tenido en cuenta.

Varios han sido los rumores de su posible salida del club para el 2025. El director deportivo habló sobre el tema y sin dar su nombre, describió su situación y lo que podría pasar con el capitán de la Selección Colombia para el próximo año donde el mercado de fichajes inicia en enero.

David Cobeño, el director deportivo del club de Vallecas, dijo en charla con DAZN: “ahora mismo estamos centrados en los dos partidos de Liga que nos quedan. Próximamente, viene el mercado de enero. Hay mucho más ruido de lo que luego se hace. Estamos pendientes de jugadores que tienen pocos minutos y de los refuerzos que pida el míster”.

Además, agregó que: “a día de hoy no me ha dicho ningún jugador que se quiere marchar, pero entiendo que venga alguno a solicitar la salida. Si el club y ‘míster’ también están de acuerdo, intentaremos buscarle una salida”.

Sobre el ’10’ directamente dijo: “con Raúl es lo mismo que con James. El club está siguiendo una línea de comunicación que es la que ha transmitido el presidente. En cuanto acaben los partidos veremos como están todas las situaciones y tomaremos medidas”.

