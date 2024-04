El último golpe que recibió América de Cali fue la eliminación de la Liga colombiana. A falta de una jornada para finalizar la fase regular, el cuadro Escarlata ya estaba sin posibilidades de pelear por la clasificación a los cuadrangulares. En la Fecha 19, cerró el semestre con un pálido empate ente Once Caldas y aumentan los rumores de cambios en el club para el próximo semestre. César Farías está en el centro de las críticas.

Tras cuatro meses de competencia, el balance en América es lapidario. Fracaso absoluto. Primero quedaron eliminados de la Copa Sudamericana en el repechaje. Eso dejó al equipo sin participación internacional por el resto de 2024. El objetivo principal se trasladó a la Liga colombiana, donde hubo otra decepción. El equipo de César Farías tampoco logró la clasificación para pelear por la primera estrella del año en el FPC. ¿Seguirá el DT venezolano al frente del equipo?

Esto dijo César Farías de su futuro con América de Cali

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre la continuidad de César Farías en América por el doble fracaso del club en el semestre. Sin Liga ni torneo internacional, desde Cali se asegura que el DT podría tener los días contados en el elenco Escarlata. El dueño del equipo anunció cambios para el segundo semestre, sin la certeza de seguir contando con el actual cuerpo técnico.

Tras empatar con Once Caldas, atendió a los medios de comunicación y fue cuestionado por su futuro en América. César Farías, tosco y directo, zanjó el tema de manera contundente. Tiene contrato hasta fin de año y no hay razón para pensar que se irá del club antes de tiempo.

“Que yo sepa no está en duda. A mi no me han dicho lo que usted me está mencionando… ¿Ratificación? Si yo tengo contrato con América hasta diciembre, no entiendo por qué debe haber una ratificación”.

