Se observaron trapos y uno que otro hincha en la zona oriental, occidental y norte del estadio La Independencia, pero no se registró la taquilla que en ocasiones pasadas se vio. O como por ejemplo, lo han hecho sus eternos rivales en Colombia. Atlético Nacional ha metido taquillas grandes en esta zona del país, así como Millonarios. Se cree que la cercanía con Bogotá, facilitaría el viaje, pero todo salió mal.

América de Cali vs. Boyacá Chicó en Tunja. / Photo: VizzorImage / Edward Leguizamon / Cont.

América de Cali, en la cancha, no tuvo problema alguno y superó a Boyacá Chicó. Antes de finalizar la primera parte, el equipo rojo ya tenía todo a su favor con un 2-0 parcial tras los goles de Rodrigo Holgado y Cristian Barrios. En la segunda parte, aumentó el trámite y más allá de que no se hicieran más goles, el visitante controló las acciones del compromiso y el local nunca pudo encontrar el camino al descuento.

