América de Cali es sin duda uno de los equipos más grandes de Colombia, uno de los más ganadores y con una de las mejores hinchadas del país. Sin embargo, hubo un suceso que marcó toda su historia, los cinco años en la B. El descenso del conjunto ‘escarlata’ le dio la vuelta al mundo y se convirtió en el infierno para los hinchas durante cinco años.

Las malas decisiones de los directivos y los pésimos resultados durante varias temporadas dejaron como consecuencia varias temporadas en segunda división. El partido más lamentado por la hinchada americana tuvo un hecho curioso que fue protagonizado por el arquero del rival quien casualmente era hincha apasionado por el conjunto ‘escarlata’.

Carlos Chávez, quien en su momento atajaba para Patriotas, fue el último jugador en cobrar en la tanda de penales, ese cobro terminó en gol y llevó al América a la B. El exportero colombiano habló con nosotros y nos contó la historia que pocos conocen que para los que la conocen no dejan de sorprenderse.

¿Quién es Carlos Chávez?

Carlos Chávez, caleño de 39 años, fue portero del Fútbol Profesional Colombiano, dejó de lado su carrera a los 32 años y tuvo que vivir uno de los momentos más traumáticos e importantes en la historia del América de Cali, equipo del cual es hincha él y su familia. Desde pequeño siempre estuvo ligado al fútbol, hizo parte de la cantera del club de sus amores, pero la vida le dio un giro de 180º, pues jugó en el equipo que terminó ganándoles la promoción en 2011.

En la actualidad vive en Estados Unidos, trabaja con una empresa de construcción, buscó su futuro en dicho país pensando en su familia y poco a poco se está volviendo a encontrar con el fútbol trabajando con una academia como entrenador de porteros.

Carlos Chávez, el protagonista el día del descenso del América

“Yo era la primera opción para cobrar los penales, así lo habíamos planeado si llegábamos a esa definición, yo estaba seguro de que iba a cobrar, lo iba a hacer, pero también que iba a tapar uno, pero ese día el entrenador me puso a cobrar de últimas, yo le dije que no me pusiera porque me iban a ‘matar’, me respondió: ¿“te vas a cagar”? Terminé aceptando pero les dije a mis compañeros que hicieran todos los goles que yo iba a tapar uno, pero no contaba que el ‘Tigre’ Castillo lo iba a errar”, empezó contando el portero.

Agregó cómo fue el momento del cobro: “en ese momento en que e ‘Tigre’ estrelló el balón en el palo, el estadio se quedó en silencio, se me pasaron tantas imágenes, mire hacia sur donde estaba el Barón Rojo, pero yo sabía que iba a hacer el gol”.

“Lamentablemente quedó la imagen de que fui yo el que envié al descenso al América, pero yo no fui, hubo muchas cosas atrás que llevaron al equipo a ese momento”.

Carlos Chávez recibió amenazas y tuvo problemas con la familia

“Llegué a mi casa esperando un buen recibimiento, no viajé a Tunja y me quedé en Cali, ya me había traído todo, no pensé en regresarme para la celebración, de la casa de mi esposa a la de mis padres eran tres cuadras, me llevé a mi hijo, pero la gente me decía cosas, en la casa todos estaban en silencio, el proceso de asimilación duró bastante tiempo”, dijo.

“No me arrepiento de haber enviado al América a la B, me gocé los dos partidos. Ahora, como hincha, yo no tenía que haber cobrado el penal, todos me dicen lo mismo, pero en mi interior yo debí cobrar el primero y no el último”.

“Yo era una persona de barrio, compartía con varios barristas, muchos estuvieron en mi casa, en la final del 2008 yo los recibí en mi casa, les di comida y hospedaje, hice mucha conexión con ellos, pero eso me costó, a la gente se le olvidó y empecé a recibir amenazas, mensajes en redes sociales, ellos tenían mi número”, concluyó.

