Siguen pasando los días y Teófilo Gutiérrez no logra encontrar equipo para disputar el último año de su carrera profesional como futbolista. Tras su salida del Deportivo Cali, anunció que 2024 será su última temporada como deportista activo. Anunció por adelantado su retiro, pero aún no encuentra equipo para jugar. Fue ofrecido al América de Cali, pero esta posibilidad no prosperó por orden expresa de César Farías.

Este 15 de febrero, surgió la información de que Teófilo Gutiérrez está muy cerca de seguir su carrera con Llaneros, en la segunda división del FPC. A propósito del ese negocio, se conoció que el jugador fue ofrecido al América de Cali en los más recientes días. En primera instancia, hubo interés. Sin embargo, quien le bajó el pulgar al barranquillero fue César Farías, DT del equipo Escarlata.

DT de América dio su NO rotundo a Teófilo Gutiérrez

Aunque no hay información oficial sobre el rechazo del DT venezolano a Teófilo Guiérrez, hay algunas razones obvias que saltan a la vista. La primera de ellas tiene que ver con el fuerte cruce de palabras que tuvieron cuando se enfrentaron en la Liga Betplay 2023-2. En un saque de banda, el experimentado goleador intentó provocar al estratega y fue una de las imágenes más virales del FPC en esa temporada. Ambos se dijeron absolutamente de todo y no fue una conversación cordial.

Video: Teo Gutiérrez se calentó con César Farías

En el segundo semestre de 2023, Deportivo Cali se cruzó con Águilas Doradas, cuando César Farías todavía era técnico del equipo de Rionegro. Fue uno de los compromisos más calientes que hubo en ese torneo, ya que el equipo antioqueño jugó en Palmaseca cuidando su invicto en el torneo. El juego acabó 0-0 y el onceno ‘Dorado’ terminaría la fase del ‘Todos contra Todos’ sin una sola derrota. Teófilo Gutiérrez y el venezolano protagonizaron un picante cruce en el terreno de juego.

En plena calentura del compromiso, las cámaras lograron captar el momento en que ambos comenzaron a decirse de todo. Los focos apuntaron directo a Teófilo Gutiérrez, quien se despachó por completo con el técnico venezolano. ¿Qué le dijo el barranquillero al estratega de Águilas?

Teo Gutiérrez: *Le hace un gesto de hablador*.

TG: “Claro, allá en la casa estabas de agrandado, malp#$%&”…

TG: “¿Para chu%&%$ ver%$ acá, no?…. *Se ríe*