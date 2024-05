América de Cali confirmó la salida del entrenador César Farías, decisión que muchos hinchas pedían, debido al pésimo rendimiento que mostró el equipo en lo futbolístico, el cual no clasificó a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024 y tampoco se metió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que las críticas le llovieron al DT.

A pesar del pobre nivel que mostró el cuadro ‘escarlata’, al parecer, la idea de la dirigencia era la de contar con Farías y darle continuidad al proceso en el segundo semestre, por lo que la salida del venezolano no se habría dado por un tema futbolístico, sino que por otra índole, en lo que sería un tema muy delicado.

Habrían amenazado a César Farías

Según contó el reconocido periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora ‘Blu Radio’, la salida del experimentado técnico venezolano del América de Cali, se determinó por una delicada amenaza que recibió el entrenador, por lo que se decidió que era mejor que no continuara en la institución.

“Este es un tema que se sale del resorte administrativo. En resumidas cuentas, Farías se va porque está amenazado”, contó Javier, sobre la salida de César, el cual había dicho en el último partido del campeonato, que tenía contrato con el club y que se iba a quedar.

César Farías con América de Cali ante Junior por la fecha 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

“Que yo sepa no está en duda. A mí no me han dicho lo que usted está mencionando (que se va). ¿Ratificación? Si yo tengo un contrato hasta diciembre, no entiendo. No entiendo por qué tiene que haber una ratificación. Tengo contrato hasta diciembre”, dijo Farías en la última rueda de prensa que tuvo ante Once Caldas.

Ricardo Gareca no habría llegado por amenazas

Bonnet profundizó un poco más sobre este problema que estaría presentando de manera repetitiva en América, ya que cuando Ricardo Gareca estuvo muy cerca de llegar al los ‘Diablos Rojos’, su arribo también se habría caído por amenazas: “Ricardo Gareca, cuando sonó para América, estaba dispuesto a llegar. También renunció a esa posibilidad por amenazas”, contó Bonnet.