Hay sorpresa absoluta en el fútbol colombiano. En todos sus canales oficiales, América de Cali publicó el video de despedida de Adrián Ramos que ha dado mucho de qué hablar, donde se confirma que el delantero no vestirá más la camiseta ‘Escarlata’. El experimentado goleador, que estaba cerca de llegar a los 100 goles con la ‘Mechita’, dio un paso al costado y no estará con el club de sus amores en 2024.

Tras la salida, las especulaciones no se hicieron esperar. Hay una versión oficial y otra extraoficial y no se sabe con exactitud lo que impulsó a Adrián Ramos a no continuar en América de Cali para 2024, teniendo en cuenta el fortalecimiento del proceso de Lucas González, el afán por ser campeón y la participación en la Copa Sudamericana.

Es totalmente curiosa la decisión de Adrián Ramos, pues se creía que estaba más firme que nunca en América de Cali, club donde es ídolo, capitán y principal emblema en los últimos años. Según el presidente del club, Mauricio Romero, el atacante pasó la carta de no renovación hace un mes, y en una reunión la semana pasada, se trató de convencer, pero ‘Adriancho’ dio el no definitivo y prefirió alejarse.

Por otra parte, el periodista Jaime Dinas da otra razón por la que Adrián Ramos había optado por dar un paso al costado. El mencionado comunicador dice que el jugador recibió “maltrato” tras no poder arreglar su nuevo salario. Además, el ídolo ‘Escarlata’ mantenía serias diferencias con nueva gerencia. ¿Quién tendrá la razón? Juzguen ustedes.

Polémica salida de Adrián Ramos de América de Cali

“Siempre recibí mensajes de aliento y de cariño. Me voy muy agradecido. Vivimos momentos muy felices. Siempre me quedaré con eso de la hinchada”. Con esas palabras, Adrián Ramos se despidió de América de Cali y tomó la decisión de irse del club del que se convirtió en ídolo absoluto. El capitán no seguirá para 2024 y aseguró que el club siempre estará en su corazón.

Edwar López, nuevo jugador de América de Cali

Tras la polémica salida de Adrián Ramos, América de Cali se movió rápido en el mercado de pases y oficializó un delantero que era del gusto del técnico Lucas González. En sus redes sociales, el club ‘Escarlata’ anunció la contratación de Edwar López, con pasado en Deportivo Pasto y deseo del joven entrenador bogotano. Un elemento más para la zona de ataque tras la salida de Carlos Darwin Quintero y el capitán ‘Adriancho’.

“Procedente del Deportivo Pasto, el atacante Edwar López es el primer refuerzo confirmado de América de Cali para afrontar la temporada 2024. López se destaca por su habilidad en el uno contra uno, por su posicionamiento en campo contrario y por su contribución en marca. El jugador de 28 años puede jugar como extremo o como centrodelantero”, dice América de Cali en un comunicado oficial.

Encuesta ¿Quién cree que tiene la razón tras la polémica salida de Adrián Ramos de América? ¿Quién cree que tiene la razón tras la polémica salida de Adrián Ramos de América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.