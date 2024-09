Luego, hubo caravana hasta el hotel de concentración y muchos hinchas continuaron expresando el cariño y sentimiento por el equipo. Cuando se creía que la logística iba a estar perjudicada por problemas de orden público en el país, el vuelo hasta la capital del Meta y el transporte por medio de la ciudad, no tuvo impedimento y América alista el juego ante Jaguares.

En medio del afán por encontrar la sede temporal, América de Cali se dirigió al Eje Cafetero, pero le cerraron las puertas en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira y el Centenario de Armenia. Sin opciones tampoco en Bogotá, Villavicencio no se negó y dio la logística necesaria para recibir al club ‘Escarlata’.

El equipo rojo tuvo que tomar estas medidas luego de que el estadio Pascual Guerrero fuera considerado como sede para el Mundial Sub 20 Femenino que se juega en Colombia. La capital del Valle Cauca siempre está en el radar para ser anfitriona en este tipo de eventos deportivos en el país. El escenario entró en dominio total de la FIFA y por eso al América le tocó trasladarse.

América de Cali, luego de varios días sin competir en la Liga Colombiana, volverá al ruedo siendo local en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. La capital del Meta y considerada la ‘Puerta de Oro del Llano’, no lo pensó dos veces y le abrió las puertas a uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano.

