América vive un sueño en Villavicencio: Ya suma seis puntos junto a su hinchada

El cambio de sede le cayó muy bien a América de Cali, pues el clima no ha sido tan determinante y su hinchada lo ha acompañado desde el aterrizaje. El equipo rojo ya le había ganado a Jaguares de Córdoba y días después, pudo ‘repetir la dosis’ ante Deportes Tolima. Ambos partidos los ganó por la mínima diferencia.

América de Cali volvió a la victoria en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, donde el equipo hace de local debido a las actividades del Mundial Femenino Sub 20. El club rojo enfrentó a Deportes Tolima, en juego válido por la tercera fecha de la Liga Colombiana II-2024. Un gol de Cristian Barrios le permite sumar seis puntos de seis posibles en el máximo escenario de la capital del Meta.

