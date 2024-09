La insólita situación en Villavicencio que demuestra la grandeza de América de Cali

Un gol de Cristian Barrios fue más que suficiente para decretar los tres puntos para América de Cali (1-0) y ser escolta del líder Once Caldas. Además de las variantes tácticas que le están dando resultado y los puntos sumados, la hinchada jugó un papel fundamental en Villavicencio, pues se hizo sentir en las tres salidas en el estadio Bello Horizonte.

Con esta seguidilla de victorias, América de Cali comienza a mirar la posible clasificación a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024. Por ahora, suma 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota, y tiene dos partidos menos (La Equidad y Millonarios). El panorama es más que alentador no solo por los números, sino por el sistema de juego que le permite ser más ofensivo, con jugadores como Duván Vergara y Cristian Barrios.

