Edwin Cardona ha dejado buenas impresiones en los partidos que ha disputado con América de Cali este semestre, a pesar de que sufrió una lesión que lo sacó de las canchas por varios juegos. El volante está volviendo de a poco y ha ido sumando minutos con la camiseta roja, como lo hizo contra Atlético Nacional, en donde anotó uno de los goles en la goleada 4-1.

Edwin Cardona es uno de los más talentosos del fútbol colombiano en los últimos años, pero algunas decisiones extra futbolísticas han sido muy cuestionadas a lo largo de su carrera. Se le ha acusado de algunos actos de indisciplina, y asimismo, por el aspecto físico y el aumento de peso en algunos momentos. Las críticas no le han faltado.

Vale resaltar que Edwin Cardona llegó a América de Cali procedente de Racing de Argentina, equipo en el que no pudo brillar y fue muy criticado por los hinchas. Tras varios meses de lo ocurrido, el volante hizo una muy dura confesión de la situación personal que atravesó y que por fortuna logró superar, a pesar de las dificultades.

“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal… Yo llegué a mi casa y tomaba pastillas, sufría de depresión”, contó Edwin Cardona a DSports.