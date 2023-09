Edwin Cardona ha dejado buenas impresiones en los partidos que ha disputado con América de Cali, a pesar de que sufrió una lesión que lo sacó de las canchas por varios juegos, por lo que el volante está volviendo de a poco y ha ido sumando minutos, como lo hizo contra Atlético Nacional, en donde anotó uno de los goles.

El mediocampista es uno de los más talentosos del fútbol colombiano en los últimos años, pero algunas decisiones extra futbolísticas, han sido uy cuestionadas a lo largo de su carrera, debido a que se le ha acusado algunos actos de indisciplina, pero especialmente por las subidas de peso que se pegaba, hecho que le generó muchas críticas.

Cardona llegó a los ‘Diablos Rojos’ procedente de Racing de Argentina, equipo en el que no pudo brillar, fue muy criticado por los hinchas, pero tras varios meses de lo ocurrido, el mediocampista hizo una muy dura confesión de la situación personal que atravesó y que por fortuna logró superar, a pesar de las dificultades.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

La triste confesión de Cardona

Edwin habló en una entrevista para el canal ‘DSports’ con el periodista Carlos Enrique Villamil Sánchez, allí se refirió a varios temas, pero uno de los que más llamó la atención fue que vivió de depresión, tomaba pastillas y hasta llegó a tener pensamientos trágicos, en donde su hijo le salvó la vida.

“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal… Yo llegué a mi casa y tomaba pastillas, sufría de depresión”, contó el mediocampista del cuadro ‘rojo’ de Valle del Cauca, sobre el fuerte momento que vivió.

Aquí el video con la confesión de Edwin Cardona:

Sobre lo que fue su paso por Racing, Edwin indicó que no fue el mejor, pero se mostró agradecido con la dirigencia y los jugadores que lo apoyaron, por lo que aseguró que si la vida le da la oportunidad de tener una revancha allí, iría nuevamente a la ‘Academia’, para poder hacer lo que logró en otros clubes en los que jugó.

¿Cómo le ha ido a Edwin Cardona en América?

Edwin ha disputado 9 partidos con el club ‘escarlata’ desde su llegada en la Liga Colombiana, 5 de ellos en condición de titular y los 4 restantes desde el banco de suplentes. El volante ha convertido 4 goles, 2 de ellos desde el punto penal, también una asistencia, con 22 chances creadas, por lo que ha sido influyente en los juegos que ha estado.