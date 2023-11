América de Cali sufrió una muy dolorosa derrota ante Atlético Nacional por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023, resultado que dejó al conjunto vallecaucano eliminado de cualquier posibilidad de clasificar a la final, hecho que tiene muy tristes a sus hinchas que estaban muy ilusionados en ganar el título, sentimientos que también expresó el entrenador Lucas González.

El técnico bogotano habló en rueda de prensa, tras la derrota en Medellín, allí no ocultó la desazón con la que quedó por no haber conseguido el gran objetivo de llegar a la final y poder disputar el título, que fue el propósito que se pusieron en el inicio del campeonato, pero resaltó que jugaron siempre proponiendo un fútbol ofensivo.

“Intentamos arriesgarlo todo en diferentes partidos y hoy lo intentamos con la nómina que teníamos. Una de las razones por las que en tan poco tiempo me traen al América, es porque es un equipo que está obligado a ganar, donde quiera que vaya y no a especular. No logramos convertir en las ocasiones que tuvimos y ellos ganan con una que tuvieron”, dijo Lucas.

Además, el entrenador bogotano, aseguró que “estamos muy tristes y dolidos, sobre todo con nuestra gente que ama tanto esta institución”, por lo que indicó que la intención ahora es trabajar en corregir las deficiencias que ha presentado el equipo en la fase de los cuadrangulares, en donde ya se quedó si posibilidades.

¿Cuál es el próximo objetivo de América de Cali?

Tras confirmarse la eliminación, el técnico Lucas reveló que lastimosamente al no poder ir por el título, ahora la idea que tienen es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las tres jornadas que restan, con la clara intención de poder alcanzar un cupo para la próxima Copa Conmebol Libertadores por medio de la tabla de la reclasificación, en donde aún tiene posibilidades de alcanzar a Águilas Doradas.

“Lo que sí está muy tangente es la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores, creo que ya tenemos asegurada la Sudamericana… los nueve puntos que faltan por disputar son fundamentales, porque en el caso de que Millonarios quede campeón, pues habilitaría otro cupo por reclasificación, por eso nosotros sentimos la máxima responsabilidad”, expresó González.

¿A cuántos puntos está América de Cali de Águilas Doradas?

Los ‘Diablos Rojos’ están en la cuarta posición de la tabla de la reclasificación con 79 puntos, estando a 7 unidades del equipo ‘Dorado’ que tiene 86 y de momento, es el que se está quedando con el cupo para la Copa Libertadores del 2024, por lo que el conjunto ‘escarlata’, además de ganar los tres partidos que le quedan, también debe esperar que los antioqueños no sumen más, o si no esperar que Millonarios sea al campeón y libere otro cupo.

