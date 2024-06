Juan Guillermo Cuadrado es otro de los jugadores más representativos de la Selección Colombia en los últimos años. Su carrera en Europa a nivel de clubes, más los dos Mundiales que ha jugado con la ‘Tricolor’, lo colocan en un gran lugar. ‘El Panita’ analiza posibilidades para continuar su carrera deportiva. En días pasados, se habló de América de Cali.

Cabe recordar que son varios los anuncios de los últimos años que sorprenden al fútbol colombiano, como el de Carlos Bacca o Juan Quintero en el Junior de Barranquilla, David Ospina en Atlético Nacional, Hugo Rodallega en Santa Fe, Adrián Ramos en América de Cali y Radamel Falcao García en Millonarios. ¿Se sumará Juan Guillermo Cuadrado?

A través de la red social X, el periodista Alexis Rodríguez comparte la respuesta de Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, sobre Juan Guillermo Cuadrado. Se había revelado que el club rojo habría preguntado por las pretenciones del volante de Necoclí.

Juan Guillermo Cuadrado, volante del Inter. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

En ese momento, las cosas no pasaron de ser una pregunta por la situación del jugador, más no de un interés real por su fichaje. Actualmente, Juan Guillermo Cuadrado está en el Inter de Milán y lo más probable es que su contrato no sea renovado. Expirará el próximo 30 de junio.

La respuesta de Tulio Gómez sobre Cuadrado al América

Tulio Gómez fue tajante con su respuesta y rechazó a Juan Guillermo Cuadrado en América de Cali. Es más, casi con tono burlesco, dio a entender que el fichaje de este jugador es absurdo, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en el fútbol colombiano y las pretenciones del volante. Seguramente, cuando esté con más experiencia y desee estar en el FPC, sonarán ofertas que concuerden.

“Lo de Juan Guillermo Cuadrado son babosadas” Tulio Gómez.

¿Juan Cuadrado al Independiente Medellín?

“Lo de volver al Rojito (Medellín), claro que sí lo he pensado. Pero pienso, ¿a qué edad podré ir? ¿Qué me tendrá Dios? ¿Será que sí, será que estaré muy viejo? Pero sí lo he pensado. Me encantaría poder terminar siquiera un añito con el Poderoso, con el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer”, dijo Juan Guillermo Cuadrado en una charla con ESPN en el 2020.

De esta manera, se cierra cualquier posibilidad de Juan Guillermo Cuadrado en el América de Cali y mantiene las puertas abiertas en el Independiente Medellín, a donde probablemente regrese en los próximos años. Más bien, Juan Guillermo Cuadrado se concentra en el mercado europeo o incluso Sudamérica, México o la MLS puede ser opción.