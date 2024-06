Eder Álvarez Balanta con el Brujas de Bélgica. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Asimismo, también se manejó la información que Rosario Central lo buscaba, pero las cosas no tuvieron un feliz término. Según el periodista Mariano Olsen, el jugador bogotano rechazó la oferta por 18 meses con ‘El Canalla’.

El periodista César Luis Merlo, muy activo en el mercado de pases, confirmó que los abogados intercambian papeles y hay acuerdo verbal entre Álvarez Balanta y América de Cali. Hace unas semanas, se convirtió en jugador libre tras no renovar el contrato con Brujas de Bélgica.

América de Cali pasa la página luego del fracaso en el primer semestre de 2024, donde no clasificó a cuadrangulares de Liga Colombiana y tampoco participó en Copa Sudamericana tras perder ante Alianza FC. El equipo rojo adelanta toda su reestructuración y planea lo que será el remate de año. La idea de Tulio Gómez y la junta directiva es que se pueda pelear definitivamente por el título, por ello mira la nómina y busca refuerzos.

