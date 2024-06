La FIFA vuelve a exaltar a Colombia. La entidad que regula el fútbol mundial no pierde de vista el talento colombiano y sigue trayendo muy buenos recuerdos. No hay que ir muy lejos para recordar la gran época de José Néstor Pékerman al mando de la Selección y lo que sucedió en el Mundial Brasil 2014, que fue histórico y que realmente unió a todo un país. Con el entrenador argentino, además, la ‘Tricolor’ fue a Rusia 2018 y firmó una de las mejores épocas de la historia . Aquellos años en los que había una avalancha de talento en cada posición.

