Un jugador de América le reprocha a Lorenzo su no convocatoria a Selección Colombia

“Para mí es un sueño poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, pues cualquier futbolista quiere cumplirlo. Obviamente a veces me frustra que haya tenido momentos buenos y por eso siento que merecía una convocatoria o preselección, pero bueno, me sigo preparando para que cuando llegue, esté listo”, dijo Cristian Barrios.

En medio de estos avances en la Selección Colombia, un jugador de América de Cali reprochó que no sea tenido en cuenta en el equipo nacional. En diálogo con Caracol Radio, el extremo Cristian Barrios quiso decir que tiene las óptimas condiciones para estar en la ‘Tricolor’ y anhela vestir la camiseta algún día.

La Selección Colombia trata de superar lo que pasó en la Copa América 2024. Una final que se siente a cada momento en el país. El trofeo se tuvo cerca, se luchó hasta el final, pero no alcanzó y la Selección Argentina, gracias a la decencia de Carlos Cuesta, encontró el gol de Lautaro Martínez para gritar campeón en el Hard Rock Stadium de Miami.

