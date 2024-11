La combinación de resultados que podría dejar a Colombia a tres puntos del repechaje

La Selección Colombia no tiene margen de error y está obligada a derrotar a Brasil en marzo.

La ecuación es sencilla. Si Colombia pierde en Brasil, Paraguay le gana a Chile en Asunción y Bolivia gana de visitante en Lima (Perú), la Selección de Néstor Lorenzo quedará a tres puntos de caer en el repechaje y quedar en la sexta casilla con las mismas 19 unidades. Los bolivianos sumarían 16 en la séptima casilla. Es decir, que la ‘Tricolor’ no tiene margen de error y está obligada a mejorar en marzo.

La Selección Colombia no tuvo reacción y no aprovechó el jugador que tenía de ventaja en la cancha. Ni por las bandas, ni por el interior se pudo empatar. Los cambios de Néstor Lorenzo tampoco dieron efecto y la cantidad de balones filtrados de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, eran rechazados por la defensa rival o mal definidos por los delanteros.

La jugada fue más que suficiente para que la Selección Ecuador abriera el marcador y acercar la victoria. Sin embargo, la expulsión de Piero Hincapié perjudicó y los ecuatorianos cambiaron por completo el juego. Eso no fue impedimento para que el visitante diera un recital defensivo, dejando sin espacios a los colombianos, que fallaron muchas situaciones de gol.

La Selección Colombia no pudo ante una aguerrida Selección Ecuador, que se hizo grande en Barranquilla con 10 hombres y aguantó el 1-0. El equipo de Sebastián Beccacece se llevó un verdadero botín de la ciudad de Barranquilla y escala en la tabla de posiciones. El equipo ecuatoriano fue imponente y en la segunda parte aguantó en defensa en medio del desespero colombiano. La mala definición y Hernán Galíndez, los protagonistas de la noche.

