Esto dijo el arquero de Ecuador después de las siete paradas que le hizo a la Selección Colombia

Fue la gran figura del partido, de eso no hay dudas. La Selección Colombia perdió contra Ecuador por la fecha 12 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 y una de las voces más esperada era la del arquero Hernán Galíndez después de las siete paradas que le hizo a la Tricolor.

Todo empezó favorable a Ecuador con un golazo de Enner Valencia con tan solo siete minutos de juego. Era más que lógico que iban a retrasar las líneas y tener a la mayoría de sus jugadores en terreno propio para ver qué podía hacer Colombia en ataque.

Empezó la búsqueda del empate para la selección colombiana y al minuto 28 llegó una opción clara, muy clara del 1-1. Johan Mojica habilitó con un taco a James Rodríguez para que el ’10’ tirara un centro que dejó a Jhon Córdoba solo frente al arco de Hernán Galíndez. El delantero remató desviado y el show del arquero de Ecuador estaba a punto de comenzar.

Un remate de Luis Díaz, un mano a mano que le sacó a Jhon Arías y otro disparo que le contuvo a James, empezaron a ser los argumentos más que suficientes para que Galíndez fuera elegido la figura de la victoria de Ecuador contra Colombia por 0-1. No por nada el portal SofaScore le dio 8.3 puntos de calificación.

Esto dijo el arquero de Ecuador después de las siete paradas a Colombia

Hernán Galíndez en Colombia vs. Ecuador. (Foto: Getty Images)

“Nos propusimos ganar acá, nos propusimos no ser menos que Colombia. Creo que hasta la expulsión (de Piero Hincapié) hicimos un gran partido, después obviamente había que sufrir, pero a mí me gusta que de esta forma que ganamos demostramos que no solamente este equipo sabe jugar cuando tiene que jugar, sino que cuando tiene que meter somos los primeros en hacerlo. Hoy (19 de noviembre) verlos a mis compañeros tirándose de cabeza, trabando todas las pelotas y corriendo hasta el cansancio, me parece que esta selección está demostrando un compromiso enorme por este país, por estos colores, por toda nuestra gente, por estar en el próximo Mundial. Entonces, nos vamos muy felices”, le dijo el arquero Hernán Galíndez a ‘El Canal del Fútbol’, después de las siete paradas que tuvo contra la Selección Colombia.

El jugador de la Selección Colombia mejor calificado en la derrota contra Ecuador

Lo dijeron los expertos. Según los portales SofaScore y BeSocer, Luis Díaz fue el jugador de Colombia mejor calificado en la derrota contra la Selección Ecuador con 7.7 y 5.7 puntos, respectivamente. ‘Lucho’ tuvo dos tiros a puerta, cuatro de cinco regates completados, seis de nueve duelos ganados y una ocasión clara fallada.