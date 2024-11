El video de Luis Díaz saliendo de Anfield tras su hat trick en Champions League

Luis Díaz sigue siendo la gran figura en Europa con el Liverpool. El extremo colombiano brilló con luz propia en el partido de este martes ante el Bayer Leverkusen por Champions League, anotó tres goles y salió ovacionado por el público. El video saliendo de Anfield tras su hat trick fue una locura y se hizo tendencia rápidamente.

Los hinchas del Liverpool no podían creer lo que había visto de un jugador que tuvo que pasar semanas complicadas, pero que siempre recibió el apoyo por parte de ellos. Pese a no ser tenido en cuenta en algunos compromisos, la hinchada nunca lo abandonó y lo tuvo como prioridad.

El entrenador Arne Slot prefirió en distintas ocasiones a Gakpo, sin embargo, el colombiano siempre respondió en la cancha. La noche de este martes para él fue un desahogo y demostró que está para ser inicialista siempre.

El video de Luis Díaz saliendo de Anfield tras su hat trick en Champions

Finalizado el compromiso, todo el estadio empezó a corear su nombre y volvieron a cantar el famoso tema: “Luis Díaz, he’s from Barrancas and he plays for Liverpool”. Incluso, en el video se ve cómo sus compañeros de equipo se emocionan con la afición y también le cantan al extremo colombiano.

‘Lucho’, emocionado, se dejó contagiar, pero mantuvo la calma y les respondió a los aficionados con palmas y gestos de agradecimiento por todo el apoyo que le han demostrado desde el día de su llegada.

Gracias a los goles de Luis Díaz, Liverpool se ubicó en solitario en el primer lugar de la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League. Faltan algunos partidos que se disputarán este miércoles.

