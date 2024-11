La reacción de James Rodríguez al hat trick de Luis Díaz en Champions League

Luis Díaz no para de brillar en Europa con el Liverpool. El colombiano fue la gran figura del partido de este martes ante el Bayer Leverkusen en Champions League, anotó tres goles y salió ovacionado por el público. La reacción de James Rodríguez al hat trick también fue noticia en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que los compañeros de ‘Lucho’ en la Selección Colombia también festejaron el partidazo del extremo de Liverpool. Fue su primer triplete como profesional y lo hizo en un partido importante para él desde lo individual, pues no ha pasado semanas fácil con respecto a su titularidad.

El entrenador Arne Slot ha preferido en distintas ocasiones a Gakpo, sin embargo, el colombiano siempre responde en el terreno de juego. La noche de este martes para él fue un desahogo y demostró que está para ser inicialista siempre.

La reacción de James Rodríguez al hat trick de Luis Díaz

La alegría de los colombianos fue demostrada por James Rodríguez, quien en redes sociales reaccionó a la publicación que subió Luis Díaz con los mejores momentos del partido del Liverpool ante Bayer Leverkusen en el estadio de Anfield.

Fue un 4-0 donde la cuota goleadora de Luis Díaz se tradujo en tres goles. El ‘10’ y capitán de la Selección Colombia le respondió con un emoji de enamorado junto a una frase muy famosa por estos días en la ‘Tricolor’: “qué jugador”, y una bandera de Colombia.

Otros jugadores que reaccionaron a la publicación de Luis Díaz, “First hat-trick at home and more to come”, fueron Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Carlos Sánchez, entre otros. Por su parte, Falcao y otros jugadores del Fútbol Colombiano, dejaron su like.

