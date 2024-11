Presidente del Deportivo Cali se expone a duras sanciones por incumplir la Ley Antitabaco

Mientras el presidente de Deportivo Cali enfrenta las infracciones por fumar en el clásico vallecaucano, el club azucarero sigue sumando la mayor cantidad de puntos posibles para mantener la categoría y no comenzar tan colgado en la tabla de descenso en el 2025.

Me cuentan que esto le podría costar los 3 puntos al @AsoDeporCali, donde en reglamento @Dimayor está prohibido dirigentes en la zona baja. @AmericadeCali no se pronuncia pero los árbitros han dado el aviso.

Vale resaltar que la Ley 1335 de 2009, en el artículo 19, menciona los lugares en los que está prohibido consumir tabaco y demás sustancias derivadas. En bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas comunales, áreas de espera y estadios, no se puede fumar.

Los reflectores no solo apuntaron al gol de Caldera, sino al gesto del presidente Humberto Arias. En las imágenes se ve el momento en el que enciende un cigarro, acción que está totalmente prohibida, según la Ley Antitabaco de Colombia (Ley 1335 de 2009).

Cabe recordar que Deportivo Cali se quedó con la victoria luego del 1-0 ante América en el estadio Pascual Guerrero. Un gol de José Caldera fue suficiente para decretar el triunfo en condición de visitante. El resultado es fundamental y le sirve al club azucarero para alejarse del descenso. No solo eso, sino el orgullo que significa vencer a su rival histórico, que es el líder de la tabla de la Liga Colombiana II-2024.

Las imágenes de Humberto Arias han sido difundidas en las redes sociales y la avalancha de críticas no se ha hecho esperar. Lo más grave de todo es el acto como tal en el escenario deportivo, pues la Ley Antitabaco es clara en afirmar que no se puede fumar en escenarios públicos, como los estadios.

El presidente de Deportivo Cali está en serios problemas luego de incumplir la Ley Antitabaco al ser pillado fumando en el estadio durante el clásico vallecaucano. Humberto Arias no ha escondido su gusto por fumar, pero lo hizo en un mal momento y la ley lo tiene en la mira.

