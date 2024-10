Jhon Jáder Durán fue el colombiano del que todos hablaron en la segunda fecha de la UEFA Champions League, después a notar un golazo al Bayern Múnich, anotación que le dio la victoria al Aston Villa en los minutos finales del partido y por la que le han llovido halagos en todo el mundo al jugador que vistió los colores de Envigado.

Publicidad

Publicidad

Durán fue elegido la gran figura del partido, después de anotar un gol que quedará por siempre en la historia en el Villa, debido a que es la primera ocasión en los últimos 41 años que el club inglés anota de local por la Champions, dato muy importante y que deja al futbolista ‘cafetero’ en los libros de cuadro Birmingham.

El relato del ‘Bambino’ Pons

El gol de Jhon Durán tuvo el mejor escenario posible, ya que se dio ante uno de los clubes más grandes e importantes del mundo, como lo es el Bayern Múnich, en un juego por la Champions League, con el regreso del equipo a su casa en esta competencia y ante miles de hinchas que asistieron al estadio Villa Park.

Pero para las personas que pudieron ver el partido por la transmisión por Disney+, disfrutaron de la emocionante narración de Juan Manuel ‘El Bambino’ Pons, quien se mostró muy feliz por la anotación del delantero colombiano, al que le dedicó una canción por su gol, momento épico y por el que le han llovido elogios al periodista argentino.

Publicidad

Publicidad

Lo que dijo Jhon Durán después del partido

“Contento por volver a anotar y más a un gran equipo, uno de los equipos de mis sueños y feliz de ser el hombre del partido. Esto es parte del trabajo, estar concentrado, estar esperando la oportunidad y aprovechar el momento”, dijo en una entrevista para CBS Sports, en donde charló con el exjugador de Francia, Thierry Henry.

ver también Jhon Durán bañó a Neuer y anotó un golazo para el Aston Villa al Bayern Múnich

Sobre el apoyo que le ha mostrado la hinchada, Durán indicó: “Gracias por el cariño que me han tenido desde que llegué, hemos tenido un par de discordias, pero creo que ahora estamos en buena relación y contento que me brinden ese cariño que me brindan los fanáticos”.

Publicidad

Publicidad