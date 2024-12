La millonada que ganaría Atlético Nacional con el fichaje de Kevin Mier en el Bayern Múnich

Es decir, que si Mier va a Alemania por los valores que Cruz Azul exige, Nacional tendría una ganancia de 4 millones de euros, aproximadamente. No es para menos esta millonada, pues en Alemania se tiene al colombiano en carpeta para comenzar la gestión de reemplazo de Manuel Neuer.

Atlético Nacional es otro que se frota las manos. Cabe recordar que al momento de la transferencia con Cruz Azul, el 80% del pase de Kevin Mier quedó en el club mexicano y el 20% al equipo verde. Seguramente, por este porcentaje que le pertenece al ‘Verdolaga’, ‘La Máquina’ no tiene en mente bajar ese valor de la cláusula y así poder tener una ganancia que ronda los 16 M€.

Según la prensa de México, Kevin Mier estaría pronto a salir de Cruz Azul. En algunas oportunidades, llegó el rumor de una posible salida al Barcelona de España, sin embargo, no hubo avances en el fichaje. Ahora, lo que se sabe es que Bayern Múnich lo quiere y estaría dispuesto a pagar la cláusula. Sin duda, un reporte más que alentador para Mier y su entorno.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.