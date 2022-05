El joven ciclista no ocultó su emoción al conseguir el histórico triunfo.

Santiago Buitrago le dio a Colombia una nueva victoria en el Giro de Italia, triunfo muy luchado debido al difícil inicio de etapa que tuvo el pedalista del Bahrain - Victorious, lo que generó mucha emoción en el bogotano.

Tras el final de la etapa y confirmar que se había quedado con la victoria, Buitrago no ocultó la felicidad y se desbordó en llanto al conseguir su primer triunfo en una de las principales competencias ciclísticas del mundo.

A pesar del cansancio, Santiago sacó fuerzas y abrazó a uno de los miembros de su equipo, lloró y expresaba lo feliz que estaba al lograr lo que siempre soñó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Buitrago rompe en llanto, ya que en la etapa 15 se le escapó por poco la victoria, allí cuando pasó la meta no ocultó su frustración por no quedarse con el triunfo, el que ahora sí le llegó.

Aquí el emotivo video de Santiago Buitrago llorando por el triunfo: