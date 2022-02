En una diálogo con Revista Semana, Egan Bernal dio un impactante relato tras el accidente que casi lo deja parapléjico. Sin duda, es el suceso más lamentable del deporte colombiano incluso de los últimos años. Un choque muy fuerte que de inmediato tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En la Clínica de La Sabana, Egan Bernal fue remitido a constantes operaciones tras varias fracturas y luxaciones, incluso algunas de alto riesgo en la columna vertebral. Todo el país se unió en fuerza para este campeón de Giro de Italia y Tour de Francia, una de las glorias del deporte colombiano.

Tras la alta de la Clínica, Egan comenzó una etapa de recuperación en la casa, ya se la ha visto caminando incluso dando sus primeros pedalazos. Un avance que todo Colombia celebra. En medio del reposo en el hogar, el ciclista dio algunas palabras en exclusiva a Revista Semana que no dejan de ser impactantes.

"Salimos a entrenar común y corriente con el equipo. Unos iban en bicicleta de ruta normal, yo iba en bicicleta de crono. Éramos dos compañeros en bicicleta de crono. Salimos de Tocancipá, fuimos hasta el peaje El Roble, que es yendo a Sesquilé. Nos devolvimos en el peaje, vía Gachancipá, Tocancipá y Briceño. Unos compañeros pararon y dije: no, no quiero parar por el dolor de piernas para arrancar, qué pereza. Yo arranco mi serie de una vez. Tenía que hacer una serie muy dura, entonces arranqué. La posición de crono es muy agresiva, tienes que ir lo más aerodinámico posible", dijo ad portas del accidente.

"Básicamente, tienes que ir cortando el viento. Encorvado. En una posición en la que rompes el viento tienes que ir con la cabeza agachada y los brazos bien pegados, es una posición bastante agresiva. Yo hice mi serie. Llegando a Gachancipá, antes de unos reductores, miro hacia adelante y no había nada. Había un carro atrás que me estaba escoltando. Sigo haciendo mi serie y me acuerdo de que iba a 58 kilómetros por hora. Eso es como tirando a bajar y hay viento a favor. Iba a 58. Empecé a mirar y marcaba 59, 60, 61, 62 y cuando vi esa velocidad fue que me estrellé contra el bus...", agregó Egan.



"Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. El bus estaba quieto no lo había visto. En ese momento imagínese el dolor. Caí y dije: me di muy duro. Fue un golpe en seco. Pensé que no había sido una persona, porque hubiera salido resbalado. Que no había sido una moto o un carro, porque habría salido volando. Pensaba que había sido una mula o un bus. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando".

"Empezó a tranquilizarme, pero yo no podía respirar. Es un momento en el que a uno se le va el aire. No podía respirar y decía: bueno, en cierto punto tendrá que volver la respiración. A uno siempre le pasa, cuando uno se pega se le va el aire y al rato vuelve, pero nada que volvía. Me empecé a desesperar, pero dentro de mí decía que tenía que tranquilizarme, porque si no iba a ser peor. Cuando sentí que me estaba desmayando, volvió el aire y fue cuando alcé la mirada y vi el bus. Dije: me di muy duro".

"En cierto punto, cuando estaba desesperado, le gritaba al doctor: doc, deme algo para dolor, necesito algo para el dolor, y el doctor decía: no, no puedo, y yo le decía: yo entiendo que no puede, pero deme algo, no importa, lo único por lo que estaba desesperado era por el dolor... Me dolía absolutamente todo. Entonces me dijeron: ya viene la ambulancia y le dan algo, y yo: ah, bueno, súper, pues me aguanto".

"Recuerdo que estuve más de 15 minutos en el pavimento. La gente empezó como a llegar a mirar y tal vez a intentar grabar y me acuerdo que mis compañeros de equipo decían: no, por favor no graben; me acuerdo que gritaban: ¡no graben!, ¡no graben!".