Se acerca La Vuelta España 2024 y no son buenas noticias para Egan Bernal y el ciclismo colombiano. Se confirmó lo que hace unos meses se había anunciado de manera extraoficial. El pedalista nacido en Zipaquirá no correrá en territorio español, así lo anunció Ineos Grenadiers que sí tendrá en cuenta a Brandon Rivera.

Malas noticias para Egan Bernal de cara a La Vuelta España

En su momento, Egan había expresado: “En la Vuelta he tenido figuraciones, aunque no conseguí grandes resultados, pude disfrutar, atacar mucho y no estuve lejos de los mejores. Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como la Vuelta… Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

Sin embargo, con el paso de los meses y la competencia todo fue cambiando. Su participación en el Tour de Francia no fue la mejor y su rendimiento no terminó de convencerlo a él y a su equipo, por lo que el sueño de correr en España se fue dilatando.

Encuesta ¿En qué parte del top se encuentra Egan Bernal en la historia del ciclismo colombiano? ¿En qué parte del top se encuentra Egan Bernal en la historia del ciclismo colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Antes del Tour teníamos un plan de carreras para hacer, pero tengo que hacer una pausa y hacer lo mejor para dar el siguiente paso. Después del Tour debemos hablar, solucionar algunos problemas que tuve acá y empezar a pensar en el siguiente año”, indicó el ciclista colombiano.

Su equipo confirmó como jefe de filas al español Carlos Rodríguez, quien viene de correr el Tour de Francia. Como gregario estará el colombiano Brandon Rivera junto a Thymen Arensman, Laurens de Plus, Kim Heiduk, Jhonatan Narváez, Óscar Rodríguez y Joshua Tarling.

Habrá que esperar cómo evoluciona el nivel de Egan Bernal, uno de los mejores ciclistas en la historia de nuestro país que no pasa por un buen momento. Este cierre de año será fundamental para él pensando en lo que viene para el 2025.