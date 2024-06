“Estoy muy ilusionado con mi primer Tour de Francia, hemos estado trabajando duro en Andorra y creo que en este Tour hay que estar preparado desde la primera etapa. Es una semana de apertura realmente dura. Empezamos en Italia, lo cual es cómodo para mí. Tengo experiencia en el Giro y he ganado dos etapas allí, así que espero que esto me traiga buena suerte en el Tour de este año”, dijo Santiago Buitrago.

Santiago Buitrago tiene 24 años y la total confianza del equipo. Su papel ya es fundamental en el Team Bahrain Victorious. No hace mucho ruido en el pelotón internacional y el bajo perfil resulta clave. Fue décimo en la anterior edición de la Vuelta a España, siendo el único top 10 de Colombia en una grande de 2023.

Aquí es donde se une Santiago Buitrago, ciclista bogotano que llega en un gran momento al Tour de Francia. No fue al Giro y está en óptimas condiciones para dar pelea y sorprender en las montañas francesas. El pedalista será el líder del Team Bahrain Victorious, que le coloca unos gregarios de lujo para estar en la pelea con Pogacar, Jonas y Remco.

Junto a él, aparecen otros nombres interesantes como el de Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard, ciclistas que sufrieron una durísima caída meses atrás en España. El danés va por la defensa del título y parece que está en las condiciones para encarar a Pogacar. Evenepoel no se queda atrás y quiere revancha tras no participar hace un año. Hermoso tridente que promete fuego en Los Alpes y Los Pirineos franceses.

