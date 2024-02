Nairo Quintana es una de las grandes figuras que está participando en el Tour Colombia 2.1, competencia que es su vuelta a las carreteras, después de llevar más de un año sin poder hacer porque no tenía una escuadra, pero el Movistar Team volvió a creer en el boyacense y decidió ficharlo, noticia que fue muy festejada en el país.

Sobre lo que fue la llegada de Quintana al equipo español no se han sabido muchos detalles, pero el director deportivo, Pablo Lastras, hizo algunas revelaciones que muy pocos sabían, pero que generan emoción en los fanáticos del ciclismo, pero que le tienen mucho aprecia a Nairo, más ante el difícil momento que vivió.

Lastras habló en una entrevista para el Diario AS, allí contó que estuvo al punto del llanto cuando se enteró de que Nairo iba a regresar al Movistar Team, tanto que narró el curioso momento y su reacción junto a un compañero, con el que se abrazó al saber que el colombiano estaba de vuelta.

“Feliz. Yo casi lloro de emoción y aparte me acuerdo dónde me enteré. Regresé de China de la última carrera World Tour del año, aterricé en Madrid y me fui para Pamplona porque estábamos preparando ya el 2024 y estábamos con el calendario y yo con el ordenador y me dice un compañero, ‘ahí, pon una línea más’. Justo ya tocaba la Q. Y me quedé, ‘¡no!’, y mi compañero, ‘¡sí!’. Lo abracé a mi compañero e imaginaos. Nairo se fue de esta casa por la puerta grande y la dejó muy abierta y ha regresado cuando más falta nos hacía junto con Enric Mas, porque siempre hemos tenido dos líderes, nos faltaba uno y ese líder es Nairo”.

El difícil momento que vivió Nairo Quintana

Pablo también se refirió a lo que tuvo que soportar Nairo después del Tour de Francia 2022, en donde fue sancionado: “Injusto. Solo lo saben Nairo, su mujer y su grupo más allegado. Una injusticia. Ahora hay que pensar en lo que viene y en los retos”, contó el director deportivo en Diario AS.

¿Cómo va Nairo Quintana en el Tour Colombia 2.1?

Tras finalizar la tercera etapa de la competencia, Nairo Quintana se encuentra en el puesto 21, a 40 segundo del líder de la carrera, que es el también colombiano Rodrigo Contreras del equipo NU Colombia.

