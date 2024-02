No son buenos momentos para el ciclista Nairo Quintana, el ídolo de Colombia y uno de los mejores deportistas de la historia del país tras las victorias en la Vuelta a España y Giro de Italia. El pedalista del Movistar Team confirmó las molestias de salud que ha presentado en los últimos días y que espera recuperarse lo más pronto posible.

En un video en redes sociales del Movistar Team, Nairo Quintana confirmó lo que pasó en el reciente Tour Colombia, en el que se bajó rápidamente de la pelea en la clasificación general debido a un malestar general. Se creía que era algo de gripe, pero él mismo aseguró que tiene COVID-19 y mantiene reposo a la espera de superar rápidamente el ataque del virus.

Vale resaltar que Nairo Quintana tuvo una discreta actuación en el Tour Colombia, carrera en la que terminó por fuera del Top 10 de la clasificación general y no pudo seguir el ritmo de Rigoberto Urán, Egan Bernal, Richard Carapaz y el ganador Rodrigo Contreras. Quedó a más de 8 minutos de diferencia en la casilla 21°. Eso no fue impedimento para que ‘El Cóndor’ sintiera nuevamente el cariño de todo un país y su ferviente afición en Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

“No he podido salir a entrenar, terminé el Tour Colombia muy enfermo, ya me sentía desde días anteriores bastante mal y pensaba que me había cogido una gripa. Cuando regresé a casa me relajé y me hice la prueba de covid y me salió positivo”, explicó Nairo Quintana.