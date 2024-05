Nos debemos remontar al Giro de Italia 2022, donde Miguel Ángel López dio positivo por dopaje al revelarse una sustancia prohibida llamada Menotropina. La Unión Ciclista Internacional fue tajante tras el veredicto de los tribunales y no le perdonó nada al boyacense, que lo único que tendría de por medio es acudir al TAS y tratar de apelar el caso. La UCI se limita a alejarlo de las competencias por un período de cuatro años, que es bastante largo para un deportista de alto rendimiento. Vale resaltar que la sanción ya estaba activa desde julio de 2023.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.