En 1998 se coronó en la Vuelta a la Juventud y triunfó en el campeonato nacional de ruta Sub 23. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en la contrarreloj de 40 kilómetros. Se había retirado del profesionalismo en el 2017.

Marlon Pérez, oriundo de Medellín, criado en Támesis (Antioquia) y quien tenía 48 años de edad, es una leyenda del ciclismo colombiano. Su carrera comenzó con el título de la Vuelta al Porvenir en 1994, mismo año en el que fue campeón mundial junior de pista de la carrera por puntos, en Quito, Ecuador. También fue campeón nacional contrarreloj Sub 23 en 1996.

“Se pudo establecer que una persona identificada posteriormente y conocido con el alias de ‘Barbas’ estuvo departiendo con Marlon en un sitio público durante la tarde”, dijo el coronel Carlos Andrés Martínez Romero, quien aseguró que el individuo fue encontrado con manchas de sangre en su ropa, pero no se pudo dar con su captura debido a que no estaba en flagrancia. Según Teleantioquia, ya se adelantan los trámites con Fiscalía para levantar una orden de captura.

